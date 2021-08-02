Русские медалистки велотрека раньше не любили велосипед. Они вместе десять лет, дарят друг другу носки – но не считают себя подругами
Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли бронзу на велотреке в командном спринте на Олимпиаде-2020. Они уже привозили медаль с Олимпийских игр – пять лет назад выиграли серебро.
Войнова и Шмелева выступают вместе десять лет. Они не называют себя лучшими подругами и не отдыхают вместе, еще и конкурентки в личных соревнованиях. Но какие у них взаимоотношения и что между ним общего? Здесь много интересного.
Обе с детства не дружили с велосипедом
Войнова занималась лыжными гонками, а летом пересаживались на велосипед для тренировок. В 11 лет ей нужно было ездить по 30 км: «У меня наворачивались слезы. Ехала и думала о том, что люди, которые занимаются этим спортом – сумасшедшие. Зачем он вообще нужен? Хорошо, что я лыжница и никогда не буду крутить педали».
У Шмелевой не было в детстве велосипеда, она занималась теннисом. В 13 лет пришла на велотрек и впечатлилась: «Впервые проехав по треку, я поняла, что из этого вида спорта я не уйду до окончания карьеры». Рассказывала: «Очень поздно села на велосипед. Отец учил-учил, а потом плюнул на это дело. Лет в 10-11 я чисто случайно научилась. И, видимо, я «недокатала» в детстве, поэтому это сейчас переносится на мою жизнь».
Обе не любят футбол, но любят хоккей
Шмелева: «К футболу отношусь не очень, хоккей больше нравится». И после ЧМ-2018 она говорила, что не очень понимает, как футболисты сборной России получили звание заслуженных мастеров спорта за четвертьфинал.
Войнова, отвечая на вопрос о том, в какой сфере знамениты бразильцы, говорила: «В футболе, только я его не люблю!» По телевизору она смотрит легкую атлетику и хоккей.
На хоккей они даже ходили вместе. «Однажды общество «Динамо» нам с Настей Войновой как одноклубникам предоставило возможность сходить на матч бело-голубых. Я первый раз увидела хоккей вживую: я не могла смотреть на эти «гладиаторские бои» больше минуты кряду, я закрывала глаза. Впечатать в борт, выбить соперника за пределы площадки, снести...
Тут реально суровой спорт – «спартанцы идут на смерть», и скорости такие, что шайбу-то увидеть сложно, она летает, как маленькая чёрная ракета. Тоже своего рода спринт», – рассказывала Шмелева.
Обе очень любят читать
Об отдыхе говорят так:
Шмелева: «Книги, книги, книги. Телевизор я редко-редко смотрю. Мне это неинтересно».
Войнова – про отдых: «На первом месте – чтение книг». Предпочтения: «Мой любимый писатель — Достоевский, особенно мне нравится роман «Идиот». Еще Войновой нравятся книги по психологии. Помогают? «В какой-то степени да. Но я в принципе не тот человек, который может отказаться от цели».
Обе не хотят быть тренерами, но хотят продвигать велоспорт
Пара цитат.
Шмелева: «Меня часто спрашивают, буду ли я тренером. На эту минуту мне кажется, что тренером не буду, я детишек просто «поубиваю»! В детстве мне хватило сестры, которая младше на восемь лет». О велоспорте: «Хочу его развивать и всячески поддерживать, подтягивать молодежь».
Войнова: «Хотелось бы, чтобы работа была связана со спортом или конкретно с развитием нашего замечательного и многострадального вида, но не тренерская работа точно!»
Они так похожи. Что они говорят друг о друге?
«У нас в команде очень хорошие отношения, особенно с моей напарницей по командному спринту Дарьей Шмелевой», – говорила Войнова.
Шмелева поясняет: «Мы тренируемся в разных командах, видимся редко, только на чемпионатах мира или Европы, так что у нас даже поводов для ссор нет. Мы общаемся, поздравляем друг друга с праздниками».
И немного милоты после прошлых ОИ: «Подарки дарим друг другу – в последнее время в основном носки. Последний раз Настя мне привезла классную пару – внизу хлопковые, а сверху ткань меняется, специально для велосипедистов. Предложила в них поехать на чемпионате мира – и мы поехали. Две девочки в белых носочках, все как надо».
Они конкурируют в личных гонках. Это может мешать?
«Спринтер - человек индивидуальный по характеру. Все с изюминкой, поверьте. Хочешь что-то выяснить, выходи на трек. Мы всегда друг друга поздравляем. Конечно, мы каждый свое обмозгуем после финиша, но чтобы это помешало общению? Это неразумно», – считает Шмелева.
Войнова согласна: «Борьба между собой держит нас обеих в хорошем тонусе».
И называет партнершу «сильной крошкой»:
В инстаграме они всегда смотрятся мило
Смеются:
Позируют:
Выглядят загадочными:
Нежничают:
И выигрывают медали Олимпиады. К этому серебру добавилась и бронза: