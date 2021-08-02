Русские медалистки велотрека раньше не любили велосипед. Они вместе десять лет, дарят друг другу носки – но не считают себя подругами

Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли бронзу на велотреке в командном спринте на Олимпиаде-2020. Они уже привозили медаль с Олимпийских игр – пять лет назад выиграли серебро.

Войнова и Шмелева выступают вместе десять лет. Они не называют себя лучшими подругами и не отдыхают вместе, еще и конкурентки в личных соревнованиях. Но какие у них взаимоотношения и что между ним общего? Здесь много интересного.

Обе с детства не дружили с велосипедом

Войнова занималась лыжными гонками, а летом пересаживались на велосипед для тренировок. В 11 лет ей нужно было ездить по 30 км: «У меня наворачивались слезы. Ехала и думала о том, что люди, которые занимаются этим спортом – сумасшедшие. Зачем он вообще нужен? Хорошо, что я лыжница и никогда не буду крутить педали».

У Шмелевой не было в детстве велосипеда, она занималась теннисом. В 13 лет пришла на велотрек и впечатлилась: «Впервые проехав по треку, я поняла, что из этого вида спорта я не уйду до окончания карьеры». Рассказывала: «Очень поздно села на велосипед. Отец учил-учил, а потом плюнул на это дело. Лет в 10-11 я чисто случайно научилась. И, видимо, я «недокатала» в детстве, поэтому это сейчас переносится на мою жизнь».