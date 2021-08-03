Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль
Сергей Шубенков – один из главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020. Туда попали всего десять легкоатлетов, а Шубенков имел из них самые большие шансы на медаль. Его коронная дистанция – 110 метров с барьерами. На ней Шубенков становился рекордсменом России, брал четыре медали чемпионатов мира и три – на Европе.
3 августа Шубенков был заявлен в квалификационный забег на этой дистанции. Он даже писал в инстаграме даты и время, когда за него можно поболеть в Токио. Уже во время разминки Шубенков почувствовал резкую боль в районе ахилла левой ноги – эту информацию дает «Р- Спорт». Олимпийский комитет России тоже написал о травме ахилла.
Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Гущенко подтвердила «Р-Спорту», что у Шубенкова был щелчок в районе ахилла на левой ноге. Вместо участия в забеге он сразу пошел в медицинский пункт на стадионе. Потом поехал вместе с тренером на обследование. Это снятие означает, что Шубенков уже не выступит на Олимпиаде-2020.
«Матч ТВ» пишет, что травма беспокоила Шубенкова еще с финальных сборов перед Олимпиадой в Токио. Но он полетел на игры, потому что надеялся на выступление. Тренер Шубенкова Сергей Клевцов вообще сказал о хронических проблемах с ахиллом: «Хронические проблемы с ахиллом у него были, но в последнее время не беспокоили, он был готов».
Шубенков официально получил нейтральный статус только 26 июня – он позволял ему выступить на Олимпиаде-2020. Тогда Шубенков рассказывал, что впервые в жизни поедет в Токио. И связывал большие надежды с выступлением на Олимпиаде: «Физическая форма? Думаю, что все будет хорошо». Еще за год до Олимпиады он настраивался на золото.
Олимпиада в Токио могла стать для Шубенкова второй за карьеру. Он выступал на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Игры в 2016-м пропускал из-за санкций к российским легкоатлетам. Тогда он считался фаворитом турнира. Перед Олимпиадой-2020 Шубенков попал в допинговый скандал, но был оправдан. Из-за низкой концентрации вещества ацетазоламида и отсутствия вины.
Легкоатлеты из России страдают на Олимпиаде-2020. Прыгунья в длину Дарья Клишина травмировалась во время квалификации – за два дня до травмы Шубенкова. Клишина тоже была претенденткой на медаль. Мы подробно рассказывали о ее ситуации в отдельном материале. Клишина хотя бы выступала на Олимпиаде-2016, но там была только девятой.
Шубенков уезжал со стадиона в Токио на коляске и с костылями.