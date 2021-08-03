Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль

Сергей Шубенков – один из главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020. Туда попали всего десять легкоатлетов, а Шубенков имел из них самые большие шансы на медаль. Его коронная дистанция – 110 метров с барьерами. На ней Шубенков становился рекордсменом России, брал четыре медали чемпионатов мира и три – на Европе.

3 августа Шубенков был заявлен в квалификационный забег на этой дистанции. Он даже писал в инстаграме даты и время, когда за него можно поболеть в Токио. Уже во время разминки Шубенков почувствовал резкую боль в районе ахилла левой ноги – эту информацию дает «Р- Спорт». Олимпийский комитет России тоже написал о травме ахилла.

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Гущенко подтвердила «Р-Спорту», что у Шубенкова был щелчок в районе ахилла на левой ноге. Вместо участия в забеге он сразу пошел в медицинский пункт на стадионе. Потом поехал вместе с тренером на обследование. Это снятие означает, что Шубенков уже не выступит на Олимпиаде-2020.