Неудачные Олимпиады для прыгуньи Клишиной: в Рио была лишь девятой, сейчас вылетела из-за травмы и уехала в медцентр в инвалидном кресле
В Токио продолжается Олимпиада-2020. 1 августа проходит квалификация у женщин в прыжках в длину. От России в этих соревнованиях участвовала Дарья Клишина. Ее предыдущие победы и медали:
- Серебро на ЧМ-2017 в Лондоне.
- Бронза на ЧЕ-2014 в Цюрихе.
- Дважды брала золото на чемпионатах Европах в помещении: Париж-2011 и Гетеборг-2013.
- Победа на Универсиаде в Казани в 2013-м.
- Победа на ЧЕ в командном формате в Чебоксарах в 2015-м.
Для Клишиной это вторая Олимпиада. В Рио она заняла девятое место (хотя изначально WADA делало все, чтобы она не выступила). Сейчас у нее было больше проблем – и начались они прямо с квалификации.
Первые две попытки Клишина провалила из-за заступов. Перед третьей она почувствовала дискомфорт в ноге, пробовала расходить ее, но не получилось. Клишина доковыляла до скамейки, где получила первую помощь и отправилась в медцентр. Туда она приехала в инвалидном кресле.
В пресс-службе ВФЛА сообщили: «Даша сейчас в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при олимпийской деревне».
В медцентре ее навестил допинг-офицер. Только после сдачи теста она получила костыли и покинула стадион.
Есть мнение, почему Клишина вообще получила травму. Бывшая чемпионка мира Иоланда Чен в разговоре со «Спорт-Экспрессом» сказала:
«Даша выглядела очень хорошо, она была готова на все сто процентов. Это было видно по двум прыжкам, которые она там сделала. Судя по всему, долгое отсутствие соревновательной практики сыграло роль. При первом прыжке она заступила сама, а при втором тренер неправильно скорректировал ей разбег. У нее чуть-чуть поехала нога на втором прыжке».