Неудачные Олимпиады для прыгуньи Клишиной: в Рио была лишь девятой, сейчас вылетела из-за травмы и уехала в медцентр в инвалидном кресле

В Токио продолжается Олимпиада-2020. 1 августа проходит квалификация у женщин в прыжках в длину. От России в этих соревнованиях участвовала Дарья Клишина. Ее предыдущие победы и медали:

Серебро на ЧМ-2017 в Лондоне.

Бронза на ЧЕ-2014 в Цюрихе.

Дважды брала золото на чемпионатах Европах в помещении: Париж-2011 и Гетеборг-2013.

Победа на Универсиаде в Казани в 2013-м.

Победа на ЧЕ в командном формате в Чебоксарах в 2015-м.

Для Клишиной это вторая Олимпиада. В Рио она заняла девятое место (хотя изначально WADA делало все, чтобы она не выступила). Сейчас у нее было больше проблем – и начались они прямо с квалификации.

Первые две попытки Клишина провалила из-за заступов. Перед третьей она почувствовала дискомфорт в ноге, пробовала расходить ее, но не получилось. Клишина доковыляла до скамейки, где получила первую помощь и отправилась в медцентр. Туда она приехала в инвалидном кресле.