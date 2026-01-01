Дарья Клишина

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Олимпиада 2020
Клишина травмировалась во время квалификации и покинула стадион на коляске
#Олимпиада-2020
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Неудачные Олимпиады для прыгуньи Клишиной: в Рио была лишь девятой, сейчас вылетела из-за травмы и уехала в медцентр в инвалидном кресле
#Дарья Клишина
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