Дарья Клишина

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Неудачные Олимпиады для прыгуньи Клишиной: в Рио была лишь девятой, сейчас вылетела из-за травмы и уехала в медцентр в инвалидном кресле
#Дарья Клишина