Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Дарья Клишина
Клишина травмировалась во время квалификации и покинула стадион на коляске
01 августа, 08:16
Прыгунья в длину Дарья Клишина во время квалификационных соревнований получила травму ноги. Первые две попытки не были засчитаны из-за заступа, третья не была выполнена.
Клишина не прошла в финал и покинула стадион в Токио на инвалидной коляске. Она завершила выступления на Олимпиаде-2020.
«Даша сейчас находится в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при олимпийской деревне», – сказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.
Клишина – двукратная чемпионка Европы в помещении. На чемпионате мира 2017 года она выиграла серебро.
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