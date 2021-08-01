Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Дарья Клишина
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#Олимпиада-2020 #Дарья Клишина #Легкая атлетика

Клишина травмировалась во время квалификации и покинула стадион на коляске

01 августа, 08:16

Прыгунья в длину Дарья Клишина во время квалификационных соревнований получила травму ноги. Первые две попытки не были засчитаны из-за заступа, третья не была выполнена.

Клишина не прошла в финал и покинула стадион в Токио на инвалидной коляске. Она завершила выступления на Олимпиаде-2020.

«Даша сейчас находится в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при олимпийской деревне», – сказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.

Клишина – двукратная чемпионка Европы в помещении. На чемпионате мира 2017 года она выиграла серебро.

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Источник:
ТАСС
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