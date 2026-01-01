Сергей Шубенков

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Легкая атлетика
🇷🇺 Легкоатлет Шубенков из-за травмы снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров
#Сергей Шубенков
Легкая атлетика
Шубенков, Ласицкене и еще восемь легкоатлетов из России вошли в состав сборной на Олимпиаду в Токио
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Легкоатлета из России Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил
#Сергей Шубенков
Легкая атлетика
Тренер Шубенкова опроверг информацию о положительном тесте на фуросемид
#Сергей Шубенков
Легкая атлетика
Легкоатлета Шубенкова сбили перед финишной чертой. Он выиграл свой забег в полете
#Сергей Шубенков
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Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль
#Сергей Шубенков
Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
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