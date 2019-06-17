Сергей Шубенков
Бриллиантовая лига
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#Сергей Шубенков #Бриллиантовая лига

Легкоатлета Шубенкова сбили перед финишной чертой. Он выиграл свой забег в полете

17 июня 2019, 13:03

На этапе «Бриллиантовой лиги» (коммерческое соревнование среди легкоатлетов) победу в забеге на 110 м с барьерами одержал россиянин Сергей Шубенков.

На финише борьба шла между Шубенковым и ямайцем Омаром Маклаудом. Преодолев последний барьер, они бежали вровень, но Маклауд оступился и влетел в ноги Шубенкову. Падая, наш спортсмен нырнул через финишную черту и остался первым. Маклауд тоже упал и закончил пятым.

«А все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш получился эпичный», – позже написал в инстаграме Шубенков. Это правда, именно Маклауд вырвался вперед на первых метрах, заставляя российского легкоатлета догонять.

Из-за падения Шубенков сильно ободрал плечо. «То же самое было у него в Берлине, когда он упал на чемпионате Европы на финише. Думаю, недельку-другую все будет заживать. Трудно пока оценить, но ссадина по площади большая. Думаю, до этапа в Америке все залечим», – объяснил тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

Следующий этап «Бриллиантовой лиги» состоится 30 июня в американском городе Юджин.

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