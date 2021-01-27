Сергей Шубенков
Легкая атлетика
Тренер Шубенкова опроверг информацию о положительном тесте на фуросемид
вчера, 20:23
В пробе A российского легкоатлета Сергея Шубенкова в минимальной концентрации обнаружен запрещенный препарат фуросемид. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
«Нет никаких комментариев, потому что, скажем так, это не соответствует действительности», – сказал тренер Шубенкова Сергей Клевцов.
Также известно, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных атлетов.
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