Сергей Шубенков
Легкая атлетика
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#Сергей Шубенков #Легкая атлетика

Тренер Шубенкова опроверг информацию о положительном тесте на фуросемид

вчера, 20:23

В пробе A российского легкоатлета Сергея Шубенкова в минимальной концентрации обнаружен запрещенный препарат фуросемид. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Нет никаких комментариев, потому что, скажем так, это не соответствует действительности», – сказал тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

Также известно, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных атлетов.

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