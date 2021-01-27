Тренер Шубенкова опроверг информацию о положительном тесте на фуросемид

В пробе A российского легкоатлета Сергея Шубенкова в минимальной концентрации обнаружен запрещенный препарат фуросемид. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Нет никаких комментариев, потому что, скажем так, это не соответствует действительности», – сказал тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

Также известно, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных атлетов.