🇷🇺 Легкоатлет Шубенков из-за травмы снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров

Сергей Шубенков травмировался во время разминки перед бегом на 110 метров на Олимпиаде. Он почувствовал боль в районе ахилла левой ноги и в итоге не вошел в список участников забега.

Подробностей от олимпийского комитета России практически нет. В нем написали только, что предварительный диагноз – повреждение ахилла.

Это не единственный легкоатлет из России, не выступивший на Олимпиаде из-за травмы. Прыгунья с шестом Дарья Клишина травмировалась во время квалификации.

Шубенкову 30 лет, это чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами. За месяц до старта Олимпиады его оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. После этого он вошел в заявку на Олимпиаду.



