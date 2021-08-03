Сергей Шубенков
Олимпиада-2020
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#Сергей Шубенков #Олимпиада-2020

🇷🇺 Легкоатлет Шубенков из-за травмы снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров

8 часов назад

Сергей Шубенков травмировался во время разминки перед бегом на 110 метров на Олимпиаде. Он почувствовал боль в районе ахилла левой ноги и в итоге не вошел в список участников забега.

Подробностей от олимпийского комитета России практически нет. В нем написали только, что предварительный диагноз – повреждение ахилла. 

  • Это не единственный легкоатлет из России, не выступивший на Олимпиаде из-за травмы. Прыгунья с шестом Дарья Клишина травмировалась во время квалификации.
  • Шубенкову 30 лет,  это чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами. За месяц до старта Олимпиады его оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. После этого он вошел в заявку на Олимпиаду.


 

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Источник:
ОКР
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