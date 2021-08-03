Норвежский легкоатлет установил новый великий рекорд. Назвал себя маньяком тренировок и разорвал майку

Карстен Вархольм – рекордсмен Олимпиады-2020 и всего мира. Он был таким еще перед стартом турнира, когда впервые рекордно пробежал дистанцию 400 метров с барьерами. Тогда установил время 46,70. Так Вархольм побил достижение, которое держалось 29 лет. Уже на Олимпиаде он перебил его сразу на 0,76. Запоминаем ключевую рекордную цифру по секундам – 45,94 .

25-летний норвежец Вархольм закончил забег с разорванной майкой – не сдерживал эмоции. Еще интересно, что он повторил собственный взгляд из забега 2017 года. Тогда Вархольм победил на чемпионате мира. Праздновал – и удивленно открыл рот. Свой новый рекорд Вархольм объяснил двумя причинами: не коснулся препятствий и максимально включился в конце.