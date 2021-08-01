Бегунья из Беларуси просит политическое убежище: сборная отправляет ее из Олимпиады «по приказу сверху» после критики руководства
Кристина Тимановская – 24-летняя легкоатлетка из Беларуси. Олимпиада-2020 – первая в ее карьере. В Токио Тимановская планировала выступить на дистанциях 100 и 200 метров в беге, но дополнительно попала в женскую эстафету 4х400. Об этом включении руководство команды ее не предупредило.
Тимановская сказала, что такое решение вызвано нехваткой допинг-тестов у спортсменок, которые должны были прилететь в Токио и выступить на дистанции. Она раскритиковала руководство сборной: «Почему я должна расплачиваться за ваши косяки? Почему я должна расхлебывать эти проблемы?»
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После этого она прокомментировала заявление в инстаграме: «Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м и готова ли я? Но все решили сделать за моей спиной, при том что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор.
Поверьте, даже несмотря на то что я никогда не бегала 400 м, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку. Но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам, и иногда считаться с нашим мнением!»
2 августа Тимановская должна участвовать в квалификационных забегах на 200 метров, но не побежит. Национальный олимпийский комитет Беларуси снял Тимановскую с соревнований и объяснил это ее состоянием, хотя она не проходила осмотр у врачей:
«В связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки».
Тимановскую заставили собрать вещи и поехать в аэропорт Токио, чтобы отправить в Беларусь: «Тренер включил меня в эстафету без моего ведома. Я говорила об этом публично. Главный тренер подошел ко мне и сказал, что был приказ сверху убрать меня».
В аэропорту ее сопровождали психолог, представитель Национального олимпийского комитета Беларуси и японские полицейские, к которым она обратилась за помощью. Reuters приводит ее слова: «Я не вернусь в Беларусь».
Фонд спортивной солидарности написал, что Тимановская рассчитывает на политическое убежище. Один из вариантов – Германия или Австрия. Тимановская уже попросила о вмешательстве МОК: «Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это».
С февраля 2021 года Национальный олимпийский комитет Беларуси возглавляет Виктор Лукашенко – сын президента страны Александра Лукашенко. МОК не признал статус Виктора Лукашенко. До него НОК 24 года возглавлял Лукашенко-старший.