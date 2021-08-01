Бегунья из Беларуси просит политическое убежище: сборная отправляет ее из Олимпиады «по приказу сверху» после критики руководства

После этого она прокомментировала заявление в инстаграме: «Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м и готова ли я? Но все решили сделать за моей спиной, при том что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор.

Поверьте, даже несмотря на то что я никогда не бегала 400 м, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку. Но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам, и иногда считаться с нашим мнением!»

2 августа Тимановская должна участвовать в квалификационных забегах на 200 метров, но не побежит. Национальный олимпийский комитет Беларуси снял Тимановскую с соревнований и объяснил это ее состоянием, хотя она не проходила осмотр у врачей:

«В связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки».