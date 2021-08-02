Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Сэнди Моррис
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#Олимпиада-2020 #Легкая атлетика #Сэнди Моррис

Кошмар американской прыгуньи на Олимпиаде: сначала сломался шест, потом заболело бедро. Она расплакалась и провалила квалификацию

вчера, 22:35

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде-2020 проходили 2 августа при плохой погоде. Мешал дождь, появлялись лужи, спортсмены вымокли, не все могли сосредоточиться.

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Американской легкоатлетке Сэнди Моррис досталось больше всех. В квалификации в прыжках с шестом у Моррис было три попытки перед высотой 4,55 м. На первой она недопрыгнула до планки и приземлилась не на маты, а перед ними. В яму.

Шест во время прыжка увело в сторону, и он сломался.

Во время второй попытки она уже не справилась с нервами – снова недопрыгнула до планки и зарыдала.

На третьей Моррис плакала, уже разбегаясь. И не прыгнула вообще.

Вот эти попытки:

В квалификации ей засчитана высота 4,40, которую она взяла ранее. Это девятое место, которое не даст возможности выступить в финале и побороться за медали.

За два дня до этого Моррис воодушевленно писала в твиттере, что все сошлось в нужное время, а сама она чувствует себя бодро и уверенно. Что и подтверждала на видео:

Но Олимпиада для нее завершилась слишком быстро. Моррис объяснилась в твиттере: провал случился еще и из-за боли в бедре, которую она почувствовала перед второй попыткой. 

Сейчас она находится в олимпийской деревне, собирается домой к любящей семье и обещает вернуться в спорт.

Моррис 29 лет, она насобирала с Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2019 три серебряные награды. Помимо Елены Исинбаевой только Моррис смогла прыгнуть на пять и более метров на официальных соревнованиях, которые проводились на открытых стадионах.

Финал по прыжкам с шестом пройдет на Олимпиаде 5 августа. Среди участников и претендентов на золото – россиянка Анжелика Сидорова.

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