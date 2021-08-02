Кошмар американской прыгуньи на Олимпиаде: сначала сломался шест, потом заболело бедро. Она расплакалась и провалила квалификацию

В квалификации ей засчитана высота 4,40, которую она взяла ранее. Это девятое место, которое не даст возможности выступить в финале и побороться за медали.

За два дня до этого Моррис воодушевленно писала в твиттере, что все сошлось в нужное время, а сама она чувствует себя бодро и уверенно. Что и подтверждала на видео: