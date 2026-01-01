Анжелика Сидорова

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Легкая атлетика
Сидорова победила в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» и установила рекорд соревнований
#Анжелика Сидорова
Легкая атлетика
Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги США из-за невыдачи виз
#Мария Ласицкене
Все новости
Материалы
Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Все материалы