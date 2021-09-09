Сидорова победила в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» и установила рекорд соревнований

Прыгунья с шестом 🇷🇺 Анжелика Сидорова победила с результатом 5,01 метра. Это была ее третья попытка. Она установила три рекорда: «Бриллиантовой лиги», личный и рекорд сезона.

Ближайшая к ней конкурентка 🇬🇷 Катерина Стефаниди прыгнула на высоту 4,77 метра.

Сидоровой 30 лет, она побеждала на чемпионате мира, занимала второе место на Олимпиаде в Токио, но еще ни разу не побеждала в финале «Бриллиантовой лиги».