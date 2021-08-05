Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против

Сидорова уже расстраивалась до слез в июне на чемпионате России: «Были проблемы с сектором, поэтому ничего не получалось. Расстроилась. Шест упирался в стенку сектора, шест останавливался».

Это наша первая медаль в легкой атлетике со времен лондонской Олимпиады. В 2016-м из россиян участвовала только Дарья Клишина.

На этой Олимпиаде все было сложно: Клишина и Шубенков выбыли с травмами, Мизинов был дисквалифицирован судьями, Акименко и Иванюк выступили неудачно, а у Шкуренева завалилась планка уже после прыжка. Серия неудачи закончилась на медали Сидоровой.

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Вкратце о нашей медалистке:

• Пришла из спортивной гимнастики, поэтому не было проблем с координацией. Однажды Сидорова зашла в манеж, где дети занимались прыжками. Понравились веселые игровые тренировки – захотелось тоже.

• Но в прыжках были и страхи. Например, когда срывалась с шеста в дождь. Или когда было слишком жарко: «Большинство шестовиков пользуется спреем, который немного приклеивает руку к шесту. Понятно, что в такую жару ты потеешь, руки в том числе – и ничего не приклеивается . Я очень боюсь так прыгать».

• «Есть у меня одна традиция: раз в четыре года я не еду на ОИ и пробую какую-то нереальную для меня экстремальную фигню», – шутила Сидорова в инстаграме. В Рио никого из россиянок кроме Клишиной не допустили – и Сидорова несколько дней подряд каталась на скейте. В 2020-м Олимпиада была перенесена – вот что она придумала на этот раз: