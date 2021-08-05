Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против
На Олимпиаде-2020 были разыграны медали в прыжках с шестом. Выиграла американка Кэти Наджеотт, прыгнув на 4,90 м. Анжелика Сидорова стала второй (4,85 м).
Что было в финале:
- Сидорова первой из участвовавших перепрыгнула 4,50.
- Точно так же с первых же попыток брала 4,70, 4,80 и 4,85.
- Чемпионка прошлых ОИ Катерина Стефаниди упустила свои попытки – так стало ясно, что у Сидоровой будет медаль.
- В борьбе за золото Наджеотт взяла высоту 4,90. У Сидоровой две попытки на 4,90 не прошли.
- Она передвинула планку на 4,95 – это ее личный рекорд. Но прыжок не удался.
В итоге – серебро. И много слез после соревнования.
Сидорова уже расстраивалась до слез в июне на чемпионате России: «Были проблемы с сектором, поэтому ничего не получалось. Расстроилась. Шест упирался в стенку сектора, шест останавливался».
Это наша первая медаль в легкой атлетике со времен лондонской Олимпиады. В 2016-м из россиян участвовала только Дарья Клишина.
На этой Олимпиаде все было сложно: Клишина и Шубенков выбыли с травмами, Мизинов был дисквалифицирован судьями, Акименко и Иванюк выступили неудачно, а у Шкуренева завалилась планка уже после прыжка. Серия неудачи закончилась на медали Сидоровой.
Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль
Неудачные Олимпиады для прыгуньи Клишиной: в Рио была лишь девятой, сейчас вылетела из-за травмы и уехала в медцентр в инвалидном кресле
Вкратце о нашей медалистке:
• Пришла из спортивной гимнастики, поэтому не было проблем с координацией. Однажды Сидорова зашла в манеж, где дети занимались прыжками. Понравились веселые игровые тренировки – захотелось тоже.
• Но в прыжках были и страхи. Например, когда срывалась с шеста в дождь. Или когда было слишком жарко: «Большинство шестовиков пользуется спреем, который немного приклеивает руку к шесту. Понятно, что в такую жару ты потеешь, руки в том числе – и ничего не приклеивается. Я очень боюсь так прыгать».
• «Есть у меня одна традиция: раз в четыре года я не еду на ОИ и пробую какую-то нереальную для меня экстремальную фигню», – шутила Сидорова в инстаграме. В Рио никого из россиянок кроме Клишиной не допустили – и Сидорова несколько дней подряд каталась на скейте. В 2020-м Олимпиада была перенесена – вот что она придумала на этот раз:
• Сидорова – фанатка группы «Звери»: «Приезжаю на стадион, включаю «Зверей» – и сразу настрой боевой, они как-то заводят!»
• Шопинг или музей? «Музей. Ненавижу шопинг».
Прыжки с шестом в России и мире долгое время ассоциировались с Еленой Исинбаевой, ее победами на Олимпиадах в Афинах и Пекине и мировым рекордом 5,06 м. После ухода Исинбаевой лучшая спортсменка России в этой дисциплине – именно Сидорова. И сравнения были постоянными.
У Сидоровой больше побед в России
Она выигрывала его четырежды, Исинбаева – трижды. Расклад в международных соревнованиях – у Сидоровой одна победа на ЧМ и пока нет на Олимпиаде, у Исинбаевой – три ЧМ и две ОИ.
В детстве смотрела Сидорова смотрела за Исинбаевой, но кумиров не искала
«Конечно, она великая спортсменка, и когда я была маленькая, я приходила на старты, смотрела, как она прыгает, но в тот момент я не представляла, что я дойду до каких-то высот, поэтому я просто смотрела, восхищалась. А потом, когда уже выросла, поняла, что создавать себе кумиров не нужно, нужно идти своим путем».
У них разные данные и разная техника
О разных техниках прыжков стало ясно, когда у Сидоровой стало хорошо получаться. Исинбаева смотрелась мощнее, как атлет. Сидорова ощущала нехватку силы, поэтому понадобились тренировки. Она укрепляла руки, потому что силы не хватало, чтобы надавить на шест.
«Она очень сильная, высокая, а мне приходилось что-то придумывать, изощряться, чтобы компенсировать силу», – рассказывала Сидорова. Но для серьезных результатов теперь это не главное: «Сейчас огромное количество маленьких девочек, которые плотнее, не такие высокие, с маленькими плечами добиваются хороших результатов.
Когда ребенок приходит в прыжки с шестом, больше смотрят на координацию, так как в нашем виде важно, как спортсмен может контролировать себя в пространстве, переворачиваться».
Сидорова стесняется сравнений
Они неизбежны, но все равно не нравятся: «Кажется странным, когда начинают сравнивать спортсменов. Все равно все мы разные – и по прыжкам, и по спортивной судьбе, и по числу побед. Я лишь сейчас выиграла хотя бы один чемпионат мира, теперь можно хоть что-то говорить.
Она же олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, у нее столько рекордов. Поэтому когда начинают нас сравнивать, меня это смущает».
Но хочет остаться в истории, как и Исинбаева
Ее спортивная мечта – побить мировой рекорд и выиграть Олимпиаду. А удастся ли кому-нибудь вообще превзойти 5,06 м – высоту, которую Исинбаева взяла в Цюрихе в 2009 году?
«Лена была единственной, кто прыгал так высоко, за ней всегда была огромная пропасть в результатах. А сейчас общий уровень очень сильно вырос. Сейчас в районе 4,90 прыгают 4-5 девочек».