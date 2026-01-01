Елена Исинбаева

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Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
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#ЦСКА
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Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против
#Олимпиада-2020
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