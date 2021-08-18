Мария Ласицкене
Анжелика Сидорова
Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги США из-за невыдачи виз
вчера, 21:11
Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не получили визы США и пропустят этап Бриллиантовой лиги. Об этом рассказали их менеджеры Ольга Назарова и Павел Воронков.
Соревнования пройдут 21 августа. 19 августа было крайним сроком вылета спортсменок из России.
- Консульство США в Москве приостановило выдачу недипломатических виз еще 12 мая. Оно объясняло сокращением штата из-за санкций России. Минспорта после этого обещало помощь спортсменам с документами.
Резонанс вокруг выдачи виз Ласицкене и Сидоровой возник 7 августа. Ласицкене в тот день рассказала журналистам, что она и Сидорова все еще не получили визы для поездки на соревнования в США.
После этого Минспорта заверило, что «подключилось к решению вопроса». Но чиновники утверждали, что до заявления Ласицкене они не знали о проблеме: ни спортсменка, ни Всероссийская федерация легкой атлетики о ситуации не рассказывали.
- Ласицкене на Играх в Токио выиграла золото в прыжках в высоту. Сидорова взяла серебро в пряжках с шестом.
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