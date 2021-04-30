США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России. Минспорт обещает спортсменам помощь с въездом в Штаты

C 12 мая посольство США в России сократит число консульскух услуг. Ограничения коснутся как граждан России, так и США.

Обратиться в посольство можно только в экстренных случаях. Запросы рассматривают от граждан США.

Выдача всех неиммиграционных и недипломатических виз прекратится. Исключения есть, но только случаи, связанные с «жизнью или смертью».

Продление паспортов приостановят. Гражданам США, у которых истекает российская виза, рекомендовано покинуть страну до 15 июня.

Посольство объяснило решение санкциями России. С 23 апреля ему запрещено принимать на работу граждан третьих стран, из-за этого штат консульства сократился на 75%.

СМИ предположили, что приостановка выдачи виз скажется на спортсменах. Минспорт пообещал им помощь: «Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения не коснулись наших спортсменов и это не сказалось негативно на их участии в соревнованиях».

В Федерации хоккея России сказали, что фактически визы «не выдавали давно», поэтому ситуация не меняется. «Сейчас юношеская сборная полетела в США на чемпионат мира. Мы работали через другое консульство с нашим МИД», – сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.