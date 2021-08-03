Главная гимнастка пропустила почти всю Олимпиаду из-за психических проблем. Вернулась – и сразу рекордная медаль
Байлс осталась с бронзой. Но и ее хватило для истории
Мы подробно рассказывали о ситуации со снятием гимнастки Байлс с командного многоборья. Тогда Россия выиграла золото Олимпиады-2020, а США дошла до серебра без Байлс. Она переоделась уже после первого снаряда – дальше просто поддерживала партнерш со стороны. Американцы объясняли это ее травмой, но позже истину раскрыла сама Симоне Байлс.
Объясняла: «Травма? Нет. Просто небольшой удар по моей гордости. Надо сосредоточиться на психическом здоровье. Физически со мной все нормально». Байлс несколько раз повторяла, что ей морально тяжело быть главной гимнасткой мира. Федерация спортивной гимнастики США обещала, что Байлс будет ежедневно проходить тесты – так и определятся будущие старты.
В итоге Симоне Байлс пропустила почти все оставшиеся виды на Олимпиаде-2020: личное многоборье, опорный прыжок, брусья, вольные упражнения. Вернулась только к финальным соревнованиям на бревне. За три дня до этого Байлс опубликовала фото тренера и написала в инстаграме: «Безмерно благодарна за такую поддержку рядом со мной».
US Today после бревна вспомнил предыдущую бронзу в карьере Байлс. По Рио-2016 ее знают четырехкратной олимпийской чемпионкой. Но там тоже была бронзовая медаль, о которой Байлс позже рассказывала в документальном фильме. «Никто не знает эту медаль. Меня везде называют четырехкратной чемпионкой, но у меня пять медалей!» – говорила Байлс.
Байлс вернулась, но показала не самое лучшее выступление. Набрала на бревне только 14 баллов, пропустила вперед двух китаянок. Бронза – ее вторая награда на этой Олимпиаде. ESPN рассказывал, что завоевание двух наград на Олимпиаде-2020 в Токио сделает Байлс самой титулованной олимпийской гимнасткой в истории США. Эта цель выполнена.
Везде говорят о таблетках Байлс. Она страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности
СДВГ – сокращенное название этой болезни. Симоне Байлс сама призналась в этом в 2016 году, когда хакеры слили базу данных с топ-спортсменами. Вскрылось, что у Байлс был положительный тест на метилфенидат. Другое известное название этого лекарства – риталин. Тогда Байлс опубликовала пост в твиттере, где рассказала о приеме лекарства с самого детства.
ВАДА запрещает использование психостимуляторов – в том числе и метилфенидата. Потому что они влияют на работоспособность организма. Байлс все это не касается: у нее оформлено терапевтическое исключение для выступлений с лекарствами. Пловец Майкл Фелпс тоже страдал из-за СДВГ и принимал риталин. Мы рассказывали его историю в отдельном материале.
Симптомы СДВГ: рассеянность, невнимательность, нарушение поведения, гиперактивность. Это можно контролировать, если раз в день принимать психостимуляторы. Не доказано, что именно в спортивной гимнастике такие таблетки оказывают влияние на результат. Но без них у больного может возникнуть синдром отмены – с резким проявлением симптомов.
Снятие Байлс люди связали именно с прекращением приема таблеток. В Рио-2016 она брала их без проблем, а с приездом в Токио точно были проблемы. Японцы жестко относятся к психостимуляторам, поэтому даже спортсменам сложно получить разрешение на их ввоз в страну. По Байлс нет точных деталей, но из-за этих сложностей с таблетками их сейчас все вспоминают.
Поэтому Байлс защищал даже Евгений Плющенко. Он приводил собственный пример с Олимпиады-2014, когда снялся из-за медицинских проблем. Писал в инстаграме и о терапевтических исключениях. Рассказывал, что они есть у многих спортсменов мира. Он прямо утверждал, что проблема Байлс связана именно с таблетками и их ввозом в Японию.