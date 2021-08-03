Главная гимнастка пропустила почти всю Олимпиаду из-за психических проблем. Вернулась – и сразу рекордная медаль

Байлс осталась с бронзой. Но и ее хватило для истории

Мы подробно рассказывали о ситуации со снятием гимнастки Байлс с командного многоборья. Тогда Россия выиграла золото Олимпиады-2020, а США дошла до серебра без Байлс. Она переоделась уже после первого снаряда – дальше просто поддерживала партнерш со стороны. Американцы объясняли это ее травмой, но позже истину раскрыла сама Симоне Байлс.

Объясняла: «Травма? Нет. Просто небольшой удар по моей гордости. Надо сосредоточиться на психическом здоровье. Физически со мной все нормально». Байлс несколько раз повторяла, что ей морально тяжело быть главной гимнасткой мира. Федерация спортивной гимнастики США обещала, что Байлс будет ежедневно проходить тесты – так и определятся будущие старты.

В итоге Симоне Байлс пропустила почти все оставшиеся виды на Олимпиаде-2020: личное многоборье, опорный прыжок, брусья, вольные упражнения. Вернулась только к финальным соревнованиям на бревне. За три дня до этого Байлс опубликовала фото тренера и написала в инстаграме: «Безмерно благодарна за такую поддержку рядом со мной».