Байлс выступит на бревне. Она пропустила четыре соревнования на Олимпиаде-2020

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс выступит в соревнованиях на бревне по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Финальные выступления пройдут 3 августа.

Об этом рассказала пресс-секретарь Кэрол Фабрицио: «Мы так рады подтвердить, что завтра вы увидите в финале двух американских спортсменов – Суни Ли и Симону Байлс! Не могу дождаться, чтобы посмотреть на вас обеих».

Ранее Байлс снялась с командного многоборья во время выступления, а потом объяснила это психическими проблемами со здоровьем. После этого она пропустила четыре выступления: