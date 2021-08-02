Симоне Байлс
спортивная гимнастика
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#Симоне Байлс #спортивная гимнастика

Байлс выступит на бревне. Она пропустила четыре соревнования на Олимпиаде-2020

вчера, 12:06

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс выступит в соревнованиях на бревне по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Финальные выступления пройдут 3 августа.

Об этом рассказала пресс-секретарь Кэрол Фабрицио: «Мы так рады подтвердить, что завтра вы увидите в финале двух американских спортсменов – Суни Ли и Симону Байлс! Не могу дождаться, чтобы посмотреть на вас обеих».

Ранее Байлс снялась с командного многоборья во время выступления, а потом объяснила это психическими проблемами со здоровьем. После этого она пропустила четыре выступления:

  • в личном многоборье;
  • в финале опорного прыжка;
  • в финале брусьев;
  • в финале вольных упражнений.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
USA Today
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