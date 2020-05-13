Магомед Алиомаров
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борьба
Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
13 мая 2020, 12:22
О смерти Магомеда Алиомарова рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили:
«К сожалению, это суровая действительность, он умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать».
- Алиомаров последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Тренеру было 68 лет.
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