🇷🇺 Борец Сидаков вышел в финал Олимпиады. Он гарантировал России минимум серебро

Заурбек Сидаков поборол 🇰🇿 Данияра Кайсанова в полуфинале соревнований по вольной борьбе в категории до 74 килограммов.

Сидаков встретится в финале с 🇧🇾 Магомедхабибом Кадимагомедовым. Поединок пройдет 6 августа.

Сидаков гарантированно получит медаль. Серебряную в случае поражения, золотую в случае победы.

Россия занимает пятое место в медальном зачете. У нее 15 золотых, 19 серебряных и 19 бронзовых медалей. Она отстает от Австралии, занимающей четвертое место, на две золотые медали.