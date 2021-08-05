Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🇷🇺 Борец Сидаков вышел в финал Олимпиады. Он гарантировал России минимум серебро

5 часов назад

Заурбек Сидаков поборол 🇰🇿 Данияра Кайсанова в полуфинале соревнований по вольной борьбе в категории до 74 килограммов.

  • Сидаков встретится в финале с 🇧🇾 Магомедхабибом Кадимагомедовым. Поединок пройдет 6 августа.
  • Сидаков гарантированно получит медаль. Серебряную в случае поражения, золотую в случае победы.

Россия занимает пятое место в медальном зачете. У нее 15 золотых, 19 серебряных и 19 бронзовых медалей. Она отстает от Австралии, занимающей четвертое место, на две золотые медали.

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