Олимпиада-2020
🥇🇷🇺 Угуев взял золото в вольной борьбе. Это 57-я медаль России на Олимпиаде
3 часа назад
Заур Угуев поборол 🇮🇳 Кумара Рави в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 57 килограмм.
- Угуев взял 16-е золото России на Олимпиаде. Всего у нее 57 медалей и пятое место в общем зачете.
- Он прежде не выступал на Играх, но дважды побеждал на чемпионатах мира (2018 и 2019). Также четыре раза становился чемпионом России.
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