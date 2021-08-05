Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥇🇷🇺 Угуев взял золото в вольной борьбе. Это 57-я медаль России на Олимпиаде

3 часа назад

Заур Угуев поборол 🇮🇳 Кумара Рави в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 57 килограмм.

  • Угуев взял 16-е золото России на Олимпиаде. Всего у нее 57 медалей и пятое место в общем зачете.
  • Он прежде не выступал на Играх, но дважды побеждал на чемпионатах мира (2018 и 2019). Также четыре раза становился чемпионом России.
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