Давид Белявский

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Спортивная гимнастика
Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020
#спортивная гимнастика
Все новости
Материалы
Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше
#Олимпиада-2020
Все материалы