Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020

Состав сборной 🇷🇺 России на чемпионат мира по спортивной гимнастике объявил старший тренер команды Валентина Родионенко:

«В мужской сборной на турнир едут Иван Стретович, Владислав Поляшов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Климентьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны».