спортивная гимнастика
Никита Нагорный
Артур Далалоян
Денис Аблязин
Давид Белявский
Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020
07 сентября, 18:30
Состав сборной 🇷🇺 России на чемпионат мира по спортивной гимнастике объявил старший тренер команды Валентина Родионенко:
«В мужской сборной на турнир едут Иван Стретович, Владислав Поляшов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Климентьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны».
- Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин пропустят турнир. Они выиграли Олимпиаду-2020 в командном многоборье.
- Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в 🇯🇵 Китакюсю с 18 по 24 октября.
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