спортивная гимнастика
Никита Нагорный
Артур Далалоян
Денис Аблязин
Давид Белявский
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#спортивная гимнастика #Никита Нагорный #Артур Далалоян #Давид Белявский #Денис Аблязин

Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020

07 сентября, 18:30

Состав сборной 🇷🇺 России на чемпионат мира по спортивной гимнастике объявил старший тренер команды Валентина Родионенко:

«В мужской сборной на турнир едут Иван Стретович, Владислав Поляшов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Климентьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны».

  • Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин пропустят турнир. Они выиграли Олимпиаду-2020 в командном многоборье.
  • Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в 🇯🇵 Китакюсю с 18 по 24 октября.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Р-Спорт»
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