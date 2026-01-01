Спортивная гимнастика: Новости

Главная
Материалы
Новости
Спортивная гимнастика
«Меня не так поняли». Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры
#Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
Артур Далалоян – о спорте: «Наверное, пора уже приземлиться»
#Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
«Матч ТВ» на три года купил права на турниры по гимнастике. Вскоре после критики из-за отсутствия трансляций в России
#Матч ТВ
Спортивная гимнастика
«Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен». Гимнаст Нагорный отказался от предложения стать депутатом
#Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного. Ему присвоили высшую оценку сложности
#Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020
#спортивная гимнастика
Олимпиада 2020
Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Нагорный выступал на Олимпиаде с температурой и камнями в почках. Он взял три медали
#Никита Нагорный
Легкая атлетика
🥉🇷🇺 Нагорный взял бронзу в спортивной гимнастике. Это его третья медаль на Олимпиаде в Токио
#Никита Нагорный
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в опорном прыжке. Аблязин взял вторую медаль на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Мельникова – бронзовая призерка Олимпиады-2020 в вольных упражнениях
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Байлс выступит на бревне. Она пропустила четыре соревнования на Олимпиаде-2020
#Симоне Байлс
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в спортивной гимнастике на брусьях
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Нагорный стал предпоследним в финале вольных упражнений. Он выиграл золото и бронзу на Олимпиаде-2020
#Никита Нагорный
Олимпиада 2020
Байлс не выступит в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020. Это ее пятое снятие с соревнований
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥉 Нагорный выиграл бронзу на Олимпиаде-2020 в личном многоборье по спортивной гимнастике
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Байлс не выступит в личном многоборье на Олимпиаде-2020 из-за психологических проблем. Она четырехкратная олимпийская чемпионка
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Россия впервые в истории победила на Олимпиаде в женском командном многоборье
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
😥 «Что-то сломалось внутри». Гимнаст Далалоян заплакал на выступлении на Олимпиаде-2020
#Артур Далалоян
Коронавирус
Спортсмен и тренер заразились коронавирусом на базе в Новогорске
#коронавирус