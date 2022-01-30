Артур Далалоян завершил карьеру. Это олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

Гимнаст Артур Далалоян написал пост в инстаграме, где рассказал о завершении спортивной карьеры. Он выступал на профессиональном уровне с 2013 года.

Далалоян выиграл золото в командных соревнованиях на Олимпиаде-2020. Еще он три раза становился чемпионом мира и пять раз побеждал на чемпионатах Европы.

Далалояну 25 лет. Его прощальный пост завершается так: «Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им».