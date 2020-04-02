коронавирус
спортивная гимнастика
Поделиться:
Комментарии:
0
#коронавирус #спортивная гимнастика

Спортсмен и тренер заразились коронавирусом на базе в Новогорске

02 апреля 2020, 16:34

Заразились спортсмен из сборной России по спортивной гимнастике и один из тренеров. РБК опубликовал высказывание заслуженного тренера Ирины Винер.

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате «Озеро Круглое», они не сдавали анализы. К счастью мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта», – сказала Винер.

Имя заболевшего спортсмена пока не называется.

UPD. Винер рассказала, что заболевшим оказался главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Последствия коронавируса
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#коронавирус
#спортивная гимнастика