Никита Нагорный
спортивная гимнастика
Нагорный стал предпоследним в финале вольных упражнений. Он выиграл золото и бронзу на Олимпиаде-2020
01 августа, 11:35
Гимнаст 🇷🇺 Никита Нагорный выступил в финале вольных упражнений по спортивной гимнастике и занял седьмое место из восьми. Нагорный набрал 13,066 балла. Столько же показал 🇰🇷 Ким Хан Соль, который стал последним.
На Олимпиаде-2020 Нагорный выиграл золото в командном многоборье и бронзу в индивидуальном многоборье.
Подиум:
1. 🇮🇱 Артем Долгопят.
2. 🇪🇸 Райдерлей Сапата.
3. 🇨🇳 Сяо Рутенг.
В соревнованиях на коне от России выступит Давид Белявский.
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