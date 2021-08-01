Никита Нагорный
спортивная гимнастика
Поделиться:
Комментарии:
0
#Никита Нагорный #спортивная гимнастика

Нагорный стал предпоследним в финале вольных упражнений. Он выиграл золото и бронзу на Олимпиаде-2020

01 августа, 11:35

Гимнаст 🇷🇺 Никита Нагорный выступил в финале вольных упражнений по спортивной гимнастике и занял седьмое место из восьми. Нагорный набрал 13,066 балла. Столько же показал 🇰🇷 Ким Хан Соль, который стал последним.

На Олимпиаде-2020 Нагорный выиграл золото в командном многоборье и бронзу в индивидуальном многоборье.

Подиум:

1. 🇮🇱 Артем Долгопят.

2. 🇪🇸 Райдерлей Сапата.

3. 🇨🇳 Сяо Рутенг.

В соревнованиях на коне от России выступит Давид Белявский.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
«Чувствовал злость на себя. Понял, что шанс смыл в унитаз». Самый откровенный спортсмен России на этой Олимпиаде – гимнаст Нагорный
Новый олимпийский чемпион России в гимнастике – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Никита Нагорный
#спортивная гимнастика