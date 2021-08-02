🥉🇷🇺 Мельникова – бронзовая призерка Олимпиады-2020 в вольных упражнениях

В соревнованиях по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях.

Мельникова набрала 14,166 балла. Бронзу с ней разделила Маи Мураками, которая показала такой же результат.

Подиум:

1. 🇺🇸 Джейд Кэри.

2. 🇮🇹 Ванесса Феррари.

3. 🇷🇺 Ангелина Мельникова.

3. 🇯🇵 Маи Мураками.

Мельникова на Олимпиаде-2020 выиграла золото в командном многоборье.

Медальный зачет Олимпиады-2020