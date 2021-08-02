Олимпиада-2020
спортивная гимнастика
🥉🇷🇺 Мельникова – бронзовая призерка Олимпиады-2020 в вольных упражнениях
вчера, 12:38
В соревнованиях по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях.
Мельникова набрала 14,166 балла. Бронзу с ней разделила Маи Мураками, которая показала такой же результат.
Подиум:
1. 🇺🇸 Джейд Кэри.
2. 🇮🇹 Ванесса Феррари.
3. 🇷🇺 Ангелина Мельникова.
3. 🇯🇵 Маи Мураками.
Мельникова на Олимпиаде-2020 выиграла золото в командном многоборье.
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