Олимпиада-2020
Никита Нагорный
Евгений Рылов
Виталина Бацарашкина
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#Олимпиада-2020 #Евгений Рылов #Никита Нагорный #Виталина Бацарашкина

Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной

4 часа назад

На Олимпиаде-2020 завершились все соревнования. Россия выиграла 71 медаль и заняла пятое место в общем зачете.

Лучшими от 🇷🇺 России стали четыре спортсмена. Для всех олимпийское золото стало первым в карьере:

  • Стрелок Виталина Бацарашкина – 🥇 🥇 🥈
  • Пловец Евгений Рылов – 🥇 🥇 🥈
  • Гимнаст Никита Нагорный – 🥇 🥉 🥉
  • Гимнастка Ангелина Мельникова – 🥇 🥉 🥉

Больше всех медалей на Олимпиаде-2020 выиграла 🇦🇺 пловчиха Эмма Маккеон – семь (четыре золота и три бронзы).

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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