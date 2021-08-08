Олимпиада-2020
Никита Нагорный
Евгений Рылов
Виталина Бацарашкина
Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной
4 часа назад
На Олимпиаде-2020 завершились все соревнования. Россия выиграла 71 медаль и заняла пятое место в общем зачете.
Лучшими от 🇷🇺 России стали четыре спортсмена. Для всех олимпийское золото стало первым в карьере:
- Стрелок Виталина Бацарашкина – 🥇 🥇 🥈
- Пловец Евгений Рылов – 🥇 🥇 🥈
- Гимнаст Никита Нагорный – 🥇 🥉 🥉
- Гимнастка Ангелина Мельникова – 🥇 🥉 🥉
Больше всех медалей на Олимпиаде-2020 выиграла 🇦🇺 пловчиха Эмма Маккеон – семь (четыре золота и три бронзы).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые