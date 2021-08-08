Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной

На Олимпиаде-2020 завершились все соревнования. Россия выиграла 71 медаль и заняла пятое место в общем зачете.

Лучшими от 🇷🇺 России стали четыре спортсмена. Для всех олимпийское золото стало первым в карьере:

Стрелок Виталина Бацарашкина – 🥇 🥇 🥈

Пловец Евгений Рылов – 🥇 🥇 🥈

Гимнаст Никита Нагорный – 🥇 🥉 🥉

Гимнастка Ангелина Мельникова – 🥇 🥉 🥉

Больше всех медалей на Олимпиаде-2020 выиграла 🇦🇺 пловчиха Эмма Маккеон – семь (четыре золота и три бронзы).

Медальный зачет Олимпиады-2020