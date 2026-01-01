Виталина Бацарашкина

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Олимпиада 2020
Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥇 Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой. Второе золото – в стрельбе из пистолета с 25 метров
#Виталина Бацарашкина
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Россия выиграла серебро Олимпиады в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥇 Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета выиграла первое золото России на Олимпиаде-2020. В финале у нее произошел сбой электроники
#Олимпиада-2020
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Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
Двукратная чемпионка Олимпиады – прапорщик Росгвардии, которая пришла в стрельбу из-за дедушек-охотников
#Виталина Бацарашкина
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