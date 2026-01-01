Виталина Бацарашкина

Лента
Материалы
Новости
Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
Двукратная чемпионка Олимпиады – прапорщик Росгвардии, которая пришла в стрельбу из-за дедушек-охотников
#Виталина Бацарашкина