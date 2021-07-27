Олимпиада-2020
стрельба
Виталина Бацарашкина
Артем Черноусов
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🇷🇺🥈 Россия выиграла серебро Олимпиады в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета
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Завершился командный финал Олимпиады-2020 по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. У России – серебро.
Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов представляли Россию в этом турнире. В финале они встречались с китайской парой Цзян Рансинь – Пан Вэй.
Китай выиграл у России со счетом 16:14. В финале китайская пара лидировала со счетом 14:10, но россияне сравняли счет. Все решилось в последних выстрелах.
Подиум:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇺🇦 Украина.
До этого Бацарашкина побеждала на Олимпиаде-2020 в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета. Ей 24 года.
25-летний Черноусов был чемпионом мира и семь раз выигрывал чемпионат Европы. Это его первая медаль Олимпиады.
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