🇷🇺🥈 Россия выиграла серебро Олимпиады в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета

Завершился командный финал Олимпиады-2020 по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. У России – серебро.

Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов представляли Россию в этом турнире. В финале они встречались с китайской парой Цзян Рансинь – Пан Вэй.

Китай выиграл у России со счетом 16:14. В финале китайская пара лидировала со счетом 14:10, но россияне сравняли счет. Все решилось в последних выстрелах.

Подиум:

1. 🇨🇳 Китай.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇺🇦 Украина.

До этого Бацарашкина побеждала на Олимпиаде-2020 в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета. Ей 24 года.

25-летний Черноусов был чемпионом мира и семь раз выигрывал чемпионат Европы. Это его первая медаль Олимпиады.