Артем Черноусов

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Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Россия выиграла серебро Олимпиады в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета
#Олимпиада-2020
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