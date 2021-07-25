🇷🇺🥇 Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета выиграла первое золото России на Олимпиаде-2020. В финале у нее произошел сбой электроники
В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Виталина Бацарашкина установила олимпийский рекорд, набрав 240,3 очка. Подиум:
1. 🇷🇺 Виталина Бацарашкина – 240,3.
2. 🇧🇬 Антоанета Костадинова – 239,4.
3. 🇨🇳 Цзян Жансинь – 218,0.
В финале из-за сбоя электроники у Бацарашкиной не засчитался один выстрел, но судьи разрешили сделать еще одну попытку: «Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек».
Бацарашкина прокомментировала ситуацию: «Судьи не заметили, что я не сделала выстрел, когда еще у меня было время на это – 27 секунд, я могла продолжить делать выстрел. И они мне дали заново 50 секунд, чтобы сделать выстрел.
Я думаю, это не то чтобы помогло, а дало время на передышку. Такое не очень часто случается – раз в два, три, пять финалов может произойти сбой электроники или судьи не ту команду дадут, но это не так часто».
- Это первая золотая медаль России на Олимпиаде-2020 и вторая в стрельбе. Серебро выигрывала Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
- Бацарашкина выигрывала серебряную медаль на Олимпиаде-2016.
- Это первая победа России в стрельбе с 2004 года.