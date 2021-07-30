🇷🇺🥇 Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой. Второе золото – в стрельбе из пистолета с 25 метров

В Токио прошел турнир по стрельбе из пистолета с 25 метров. Список призеров:

🥇🇷🇺 Виталина Бацарашкина

🥈 🇰🇷 Ким Мин Джон

🥉 🇨🇳 Сяо Цзяжуйсюань

Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой. Свое предыдущее золото она взяла в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

После этого у нее было серебро в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она взяла его с Артемом Черноусовым.

Всего для России это десятое золото на ОИ. Она занимает четвертое место в общем зачете.