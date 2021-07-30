Виталина Бацарашкина
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🇷🇺🥇 Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой. Второе золото – в стрельбе из пистолета с 25 метров
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В Токио прошел турнир по стрельбе из пистолета с 25 метров. Список призеров:
🥈 🇰🇷 Ким Мин Джон
🥉 🇨🇳 Сяо Цзяжуйсюань
Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой. Свое предыдущее золото она взяла в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.
После этого у нее было серебро в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она взяла его с Артемом Черноусовым.
Всего для России это десятое золото на ОИ. Она занимает четвертое место в общем зачете.
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