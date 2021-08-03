Никита Нагорный
Олимпиада-2020
🥉🇷🇺 Нагорный взял бронзу в спортивной гимнастике. Это его третья медаль на Олимпиаде в Токио
8 часов назад
В Токио прошли соревнования в спортивной гимнастике на перекладине. Призеры:
🥇🇯🇵 Даики Хасимото 15,006
🥈🇭🇷 Тин Србич 14,900
🥉🇷🇺 Никита Нагорный 14,533
Для Нагорного это третья медаль на Олимпиаде: он взял бронзу в личном многоборье и золото в командном.
Для России это первая медаль за 3 августа и 51-я на Олимпиаде. В общем зачете она занимает шестое место.
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