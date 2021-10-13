Никита Нагорный
политика
«Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен». Гимнаст Нагорный отказался от предложения стать депутатом
37 минут назад
Гимнаст Никита Нагорный рассказал, что получал предложение начать карьеру депутата: «Нет, я сказал сразу: нет. Потому что нужно заниматься тем, где ты будешь полезен».
Нагорный выиграл золото Олимпиады-2020 в командном многоборье по спортивной гимнастике и трижды побеждал на чемпионате мира.
Нагорному 24 года. Он занимает пост начальника главного штаба «Юнармии» и имеет звание прапорщика Росгвардии.
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