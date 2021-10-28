«Матч ТВ» на три года купил права на турниры по гимнастике. Вскоре после критики из-за отсутствия трансляций в России

«Матч ТВ» объявил о покупке прав на трансляции соревнований FIG – Международной федерации гимнастики. Теперь канал имеет права на трансляции спортивной и художественной гимнастики, хотя еще 26 октября он ими не владел.

С 18 по 24 октября в Японии прошел чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россия взяла четыре медали: три из них у Ангелины Мельниковой, одна – у Григория Климентьева.

Единственное золото России взяла Мельниковой в личном многоборье (первое для России за 11 лет). За сезон она победила на всех главных соревнованиях: Олимпиаде, чемпионате Европы и чемпионате мира.

После турнира Мельникова раскритиковала российское ТВ из-за отсутствия трансляций ЧМ: «Это просто неуважение к нашему виду спорта, и о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике».

После ЧМ по спортивной гимнастике в Японии стартовал ЧМ по художественной гимнастике. Но и на него трансляций в России не планировалось – об этом официальные лица говорили еще за день до старта турнира.

Однако в день начала ЧМ «Матч ТВ» все-таки показал соревнования, убрав из сетки вещания фильм «Руслан» со Стивеном Сигалом. Канал не дал разъяснений, и до сих пор не было понятно, какие именно права он купил. 28 октября генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил все в посте в телеграм-канале: