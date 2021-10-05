Как «Матч ТВ» сохранил права на РПЛ без тендера. Участники говорят о больших деньгах, зрители – массово возмущаются

5 октября прошло самое яркое собрание клубов РПЛ за последние несколько лет. На нем ожидаемо поменялся глава лиги: вместо Сергея Прядкина ей теперь руководит Ашот Хачатурянц (пока временно). Еще РПЛ сохранила формат на будущий сезон – там будет 16 команд и 30 туров. Но главное и ключевое решение связано с медиаправами.

«Газпром-медиа Холдинг» снова приобрел права на освещение РПЛ с сезона-2022/23. Простая расшифровка, которая сейчас мелькает везде: «Матч ТВ» покажет игры Премьер-лиги в ближайшие четыре сезона. Ничего не меняется, хотя изначально РПЛ согласилась на проведение тендера. И отклонило первое предложение «Матч ТВ».

Мы подробно разбирали ситуацию в отдельно материале. По текущему контракту лига получает за права всего 1,7 миллиарда рублей в год. Это в полтора раза меньше, чем стоят права чемпионата Румынии. Когда лига отказалась от нового предложения «Матч ТВ», сразу возникли другие претенденты. Start, «Яндекс» и Okko официально заявили о таком желании.

На Okko этой осенью были даже такие трансляции товарищеских матчей: