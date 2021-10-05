Как «Матч ТВ» сохранил права на РПЛ без тендера. Участники говорят о больших деньгах, зрители – массово возмущаются
5 октября прошло самое яркое собрание клубов РПЛ за последние несколько лет. На нем ожидаемо поменялся глава лиги: вместо Сергея Прядкина ей теперь руководит Ашот Хачатурянц (пока временно). Еще РПЛ сохранила формат на будущий сезон – там будет 16 команд и 30 туров. Но главное и ключевое решение связано с медиаправами.
«Газпром-медиа Холдинг» снова приобрел права на освещение РПЛ с сезона-2022/23. Простая расшифровка, которая сейчас мелькает везде: «Матч ТВ» покажет игры Премьер-лиги в ближайшие четыре сезона. Ничего не меняется, хотя изначально РПЛ согласилась на проведение тендера. И отклонило первое предложение «Матч ТВ».
Мы подробно разбирали ситуацию в отдельно материале. По текущему контракту лига получает за права всего 1,7 миллиарда рублей в год. Это в полтора раза меньше, чем стоят права чемпионата Румынии. Когда лига отказалась от нового предложения «Матч ТВ», сразу возникли другие претенденты. Start, «Яндекс» и Okko официально заявили о таком желании.
На Okko этой осенью были даже такие трансляции товарищеских матчей:
Okko выделялся и готовностью показывать игры совместно с федеральными каналами. Об этом было объявлено в день проведения собрания РПЛ, где и пришел отказ от тендера. Пока все решение сводится к новому предложению «Матч ТВ». РБК написал, что за каждый из двух следующих сезонов лига получит 6,6 миллиарда рублей, за другие два – 7,7 миллиарда.
Вокруг этого инсайда есть такие слова и факты:
💰 Слова на официальном сайте РПЛ: «На заседании отметили максимально улучшенное предложение по цене за медиаправа в совокупности с беспрецедентными условиями по производству и доставке сигнала, а также инвестициями в продвижение продукта РПЛ».
💰 Временный президент РПЛ Ашот Хачатурянц так прокомментировал ситуацию: «Матч ТВ», значительно улучшив предложение, согласовал основные условия этого соглашения». Он пообещал другие комментарии от руководителя рабочей группы.
💰 Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сказал, что цифры в СМИ не соответствуют действительности: «Та стоимость, которая будет заплачена за права в ближайшие четыре года, устраивает и нас, и клубы. Это деньги, которые не уходят в никуда — они идут на развитие всей системы клубного футбола».
💰 РПЛ точно получит больше денег, даже если «Матч ТВ» и не дал мелькающие 6 миллиардов рублей в год. Еще в прошлом месяце лига предложила установить минимальный порог в 4 миллиарда рублей (информация РБК) – меньше этой суммы предлагать уже нельзя.
💰 Журналист Сергей Егоров обозначил такие цифры по итоговому предложению «Матч ТВ». Оно составляет 6 миллиардов рублей в год. При этом лига не несет никаких расходов на продакшен и ВАР. А еще увеличивается рекламное время – сразу на лишние пять минут.
На этом фоне важно, что руководители «Матч ТВ» во всех соцсетях напоминают о важных изменениях. Еще на сентябрьской презентации для рекламодателей «Матч» анонсировал улучшения на всех платформах. Теперь Тащин пишет в телеграм-канале: «Мы продолжим курс на развитие и телевизионных форматов, и digital-платформ, и информационной работы».
Не все зрители оценили решение оставить РПЛ на «Матч ТВ». В соцсетях много негативных комментариев (большинство – именно под постами в соцсетях «Матч ТВ»):
Есть и такие реакции: