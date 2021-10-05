Okko готов показывать матчи РПЛ совместно с Первым каналом и РЕН ТВ

«РБК Спорт» пишет об этом со ссылкой на пресс-службу Okko.

Предполагается такое разделение:

1) Ключевые матчи тура – на федеральных каналах (Первый канал, РЕН ТВ).

2) Все игры каждого тура – на «Чемпионате». Бесплатно, но в среднем качестве и с интершумом.

3) Все игры каждого тура – платно на Okko Спорт. Высокое качество, комментаторы, аналитические программы.

Сейчас Okko ждет объявления даты тендера. Тогда в РПЛ поступит предложение. Конкурентами Okko выступают «Яндекс», Start и «Матч ТВ».

Напоминаем: «Матч ТВ» уже сделал предложение о продлении контракта на показ РПЛ, но оно не устроило лигу. Этот сезон может стать последним, когда матчи транслирует «Матч ТВ».

Прядкин покинет пост президента РПЛ. Об этом говорят три разных источника