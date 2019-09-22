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#Okko #Футбол #АПЛ #Ливерпуль #Челси

Okko опять сломался во время топ-матча АПЛ. Бомбит даже Оздоев

22 сентября 2019, 19:15

Собирались посмотреть «Челси» – «Ливерпуль»? Если полностью, то только в записи и потом. Okko Спорт слетел за несколько минут до начала игры. Это полное повторение истории с показом матча «МЮ» – «Челси». Перед болельщиками Okko так и не исправился. Кажется, теперь подарочным промокодом общее впечатление уже не изменить.

В твиттере фанаты разнесли Okko за очередной провал. Отреагировал даже футболист «Зенита» Магомед Оздоев:

В соцсетях мы тоже писали о провале Okko
Все фото: твиттер Романа Гутцайта
Okko отвечал на наши вопросы. Это было уже после того провала
Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?
Посмотрели разгромный матч «МЮ» и «Челси»? У многих не работал Okko (да, АПЛ теперь там)
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