Okko опять сломался во время топ-матча АПЛ. Бомбит даже Оздоев

Собирались посмотреть «Челси» – «Ливерпуль»? Если полностью, то только в записи и потом. Okko Спорт слетел за несколько минут до начала игры. Это полное повторение истории с показом матча «МЮ» – «Челси». Перед болельщиками Okko так и не исправился. Кажется, теперь подарочным промокодом общее впечатление уже не изменить.

В твиттере фанаты разнесли Okko за очередной провал. Отреагировал даже футболист «Зенита» Магомед Оздоев: