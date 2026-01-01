Okko

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Баскетбол
Okko покажет матчи Евролиги. Трансляции начнутся с нового сезона
#Евролига
Футбол
Okko готов показывать матчи РПЛ совместно с Первым каналом и РЕН ТВ
#РПЛ
Футбол
Okko покажет три сезона Лиги наций, квалификацию чемпионата Европы и европейский отбор на ЧМ
#Okko
Футбол
Okko станет эксклюзивно показывать в России чемпионат Испании
#Примера
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Материалы
Где смотреть «Оскар-2022» в России
#Оскар
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус
Okko опять сломался во время топ-матча АПЛ. Бомбит даже Оздоев
#Okko
Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?
#АПЛ
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