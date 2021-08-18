Okko
Okko покажет три сезона Лиги наций, квалификацию чемпионата Европы и европейский отбор на ЧМ
3 часа назад
«Okko Спорт» объявил о покупке прав на три турнира сборных:
- Лига Наций: 2022/23, 2024/25, 2026/27.
- Квалификация Евро: 2024, 2028.
- Европейский отбор на чемпионат мира: 2026.
Стриминг в комментариях к посту в инстаграме предупредил, что матчи сборной России покажут по общественному ТВ.
Okko показывает матчи Кубка Италии, МЛС, Примеры, чемпионат Аргентины, а также АПЛ. С сезона-2022/23 эксклюзивные права на показ АПЛ в России перейдут к «Матч ТВ».
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