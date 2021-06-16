Примера
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#Примера #Okko

Okko станет эксклюзивно показывать в России чемпионат Испании

15 минут назад

«Сбер» заключил с «Телеспортом» предварительный договор о покупке. Теперь у «Okko Спорт», входящего в экосистему «Сбера», появятся эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Примеры.

  • «Телеспорт» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга. У него были лицензии на трансляцию Олимпиады-2016, Олимпиады-2018, Евро-2016 и других крупных спортивных чемпионатов.
  • После сделки гендиректор Петр Макаренко сохранит должность. «Коммерсантъ» в январе писал, что покупку доли обсуждал также «Газпром медиа».

В пресс-релизе «Сбера» говорится, что сделка нужна для увеличения аудитории сервиса и расширения существующих подписок.

При этом Okko будет не единственным вещателем спортивных событий, сказал Вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян. Он не пояснил, о чем именно идет речь, сказав только: «Существенная часть из них [событий] будет показана на федеральных телевизионных каналах».

  • «Okko Спорт» с 2019 года эксклюзивно показывает в России матчи чемпионата Англии.
  • Шеф-редактором «Спорта» работает Владимир Стогниенко. Он известен по работе на Eurosport, «НТВ-Плюс Футбол» и каналах холдинга ВГТРК. 
Источник:
«Сбер»
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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