Okko станет эксклюзивно показывать в России чемпионат Испании

«Сбер» заключил с «Телеспортом» предварительный договор о покупке. Теперь у «Okko Спорт», входящего в экосистему «Сбера», появятся эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Примеры.

«Телеспорт» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга. У него были лицензии на трансляцию Олимпиады-2016, Олимпиады-2018, Евро-2016 и других крупных спортивных чемпионатов.

После сделки гендиректор Петр Макаренко сохранит должность. «Коммерсантъ» в январе писал, что покупку доли обсуждал также «Газпром медиа».

В пресс-релизе «Сбера» говорится, что сделка нужна для увеличения аудитории сервиса и расширения существующих подписок.

При этом Okko будет не единственным вещателем спортивных событий, сказал Вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян. Он не пояснил, о чем именно идет речь, сказав только: «Существенная часть из них [событий] будет показана на федеральных телевизионных каналах».