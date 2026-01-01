Okko

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Где смотреть «Оскар-2022» в России
#Оскар
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус
Okko опять сломался во время топ-матча АПЛ. Бомбит даже Оздоев
#Okko
Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?
#АПЛ