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#Оскар #Okko

Где смотреть «Оскар-2022» в России

8 минут назад

Церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2021 год запланирована на 27 марта. Она начнется в 3:00 утра по Москве и продлится три часа.

Церемония – 94-я по счету, впервые за несколько лет у нее будет ведущий.

«Оскар» три года не мог найти ведущего из-за скандала – теперь их сразу трое: это комедийные актрисы
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Где смотреть трансляцию «Оскара-2022»

  • Трансляцию проведет американская телевизионная сеть АВС.
  • В России права заявлены у онлайн-кинотеатра Okko.

Как посмотреть «Оскар-2022» на ABC

При просмотре онлайн телеканала ABC выскакивает ошибка. Канал предупреждает, что показ осуществляется только для граждан, находящихся на территории США.

С американским VPN такой ошибки нет.

Трансляция на ABC была под угрозой отмены – телеканал требовал убрать 12 номинаций из эфира, так как их слишком много. В 2021 году зрительские рейтинги откровенно провалились. В итоге сейчас были сокращены восемь категорий – о них будет просто упомянуто.

Как посмотреть «Оскар-2022» на Okko

На вопрос пользователя ВК о трансляции «Оскара» Okko ответил, что пока информации нет:

Скриншот с группы вк

Это было 12 марта. Тот же вопрос через четыре дня Okko оставил без ответа:

Скриншот с группы вк

Предыдущие два года церемонию транслировал Okko.

8 февраля был объявлен список претендентов. На Okko есть специальная страница со списком фильмов-номинантов. Сама страница называется «Смотреть «Оскар-2022». Но на 22 марта вопрос о трансляции остается открытым – с 12-го числа компания не писала ничего на эту тему.

В своем блоге Okko до сих пор выпускает материалы об «Оскаре» – возможных победителях, саундтреках и особенностях новой церемонии. Но не рекламирует себя, как место для просмотра. Даже в ранних февральских публикациях.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / Global Look Press
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