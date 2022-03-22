Где смотреть «Оскар-2022» в России

Церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2021 год запланирована на 27 марта. Она начнется в 3:00 утра по Москве и продлится три часа.

Церемония – 94-я по счету, впервые за несколько лет у нее будет ведущий.