Где смотреть «Оскар-2022» в России
Церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2021 год запланирована на 27 марта. Она начнется в 3:00 утра по Москве и продлится три часа.
Церемония – 94-я по счету, впервые за несколько лет у нее будет ведущий.
Где смотреть трансляцию «Оскара-2022»
- Трансляцию проведет американская телевизионная сеть АВС.
- В России права заявлены у онлайн-кинотеатра Okko.
Как посмотреть «Оскар-2022» на ABC
При просмотре онлайн телеканала ABC выскакивает ошибка. Канал предупреждает, что показ осуществляется только для граждан, находящихся на территории США.
С американским VPN такой ошибки нет.
Трансляция на ABC была под угрозой отмены – телеканал требовал убрать 12 номинаций из эфира, так как их слишком много. В 2021 году зрительские рейтинги откровенно провалились. В итоге сейчас были сокращены восемь категорий – о них будет просто упомянуто.
Как посмотреть «Оскар-2022» на Okko
На вопрос пользователя ВК о трансляции «Оскара» Okko ответил, что пока информации нет:
Это было 12 марта. Тот же вопрос через четыре дня Okko оставил без ответа:
Предыдущие два года церемонию транслировал Okko.
8 февраля был объявлен список претендентов. На Okko есть специальная страница со списком фильмов-номинантов. Сама страница называется «Смотреть «Оскар-2022». Но на 22 марта вопрос о трансляции остается открытым – с 12-го числа компания не писала ничего на эту тему.
В своем блоге Okko до сих пор выпускает материалы об «Оскаре» – возможных победителях, саундтреках и особенностях новой церемонии. Но не рекламирует себя, как место для просмотра. Даже в ранних февральских публикациях.