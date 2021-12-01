Okko покажет матчи Евролиги. Трансляции начнутся с нового сезона

В этом сезоне Okko Спорт транслирует матчи Кубка Европы. Со следующего сезона до 2025 года к ним добавится Евролига.

Шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко написал в телеграм-канале: «Вы получите доступ к трансляциям в лайве и записи с возможностью просмотра на нескольких устройствах в высоком качестве.

Подготовим аналитику, обзоры, хайлайты и другие уникальные материалы. А некоторые игры будут доступны не только на платформе, но и на канале Okko Спорт, в том числе по киноподпискам сервиса».

В этом сезоне от России в Евролиге выступают три клуба: ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.